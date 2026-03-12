Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 marzo 2026

Oggi i quotidiani sportivi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le prime pagine di queste testate mostrano le principali notizie del giorno, con titoli e immagini che riassumono gli eventi sportivi più importanti. Le tre testate dedicano spazio a risultati, trasferimenti e incontri recenti, offrendo ai lettori un quadro aggiornato delle tematiche più rilevanti nel mondo dello sport.

Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Cagliari, parla Folorunsho: «Il mio futuro qui? Sono in prestito con diritto di riscatto. Il nostro obiettivo.» Conceicao Juve, che numeri per il portoghese! Le sue prestazioni non brillano solo in Italia: il dato Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Bodo Glimt, il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter, superato 3-0 lo Sporting Lisbona Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 marzo 2026 Articoli correlati Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 gennaio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 febbraio 2026 RASSEGNA STAMPA 12 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Aggiornamenti e contenuti dedicati a prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di giovedì 5 marzo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 marzo: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 marzo 2026. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 marzo 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 12 marzo 2026. Leggi anche: Pino Capua: Non mi ... msn.com Le conferme di Open Var e Modric: le prime pagine dei principali quotidiani sportiviSono due i filoni principali, inerenti al Milan, che oggi vengono portati all'attenzione dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola. Uno ... milannews.it Le prime pagine di giovedì 12 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro facebook Otto mesi fa. Era giugno, faceva caldo, nei telegiornali, sulle prime pagine dei quotidiani, e sulla bocca di gente che nel 90% del tempo si occupa di gossip, ci finiva la Nazionale italiana femminile di basket. A conferma della portata del risultato… La straordina x.com