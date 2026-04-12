Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 12 aprile 2026, sono disponibili in edicola. Tra le testate presenti ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Ognuno presenta le notizie più recenti relative al calcio e ad altri sport, con titoli e immagini che occupano le prime pagine. Le copertine mostrano risultati di partite, aggiornamenti su infortuni e approfondimenti sui campionati in corso.

Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Hernanes duro con Leao: «Doveva andare via dal Milan insieme a Theo Hernandez, manca il cervello da attaccante!» Palladino post Atalanta Juve: «Abbiamo dominato e perso per un gol rocambolesco. Mani di Gatti? La penso così» Spalletti dopo Atalanta Juve: «Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma dovevamo vincere! In 3 non stavano bene oggi»...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 aprile 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 febbraio 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 marzo 2026Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Cagliari, parla Folorunsho: «Il... RASSEGNA STAMPA 5 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI