passarini sul ko con il k sport il tolentino ha dato tutto nonostante le defezioni

Il tecnico della squadra commenta la sconfitta contro il K Sport, sottolineando che il Tolentino ha dato il massimo nonostante alcune assenze importanti. Ha espresso orgoglio per l’impegno dei giocatori, che hanno affrontato la partita con determinazione e senza risparmiarsi, nonostante le difficoltà incontrate durante il match.

"Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi che nonostante le difficoltà hanno giocato una partita encomiabile". Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, analizza il ko interno per 1-2 contro la capolista K Sport. Una gara difficile per i cremisi, che hanno dovuto rinunciare ad elementi chiave come Lovotti, Strano e Capezzani, riuscendo a mettere alle corde la leader in alcuni momenti. "La dimostrazione di attitudine e impegno messa in campo dai ragazzi – dice Passarimni – è stata emozionante, nonostante le defezioni la squadra è scesa in campo con grinta e furore agonistico, giocandocela al meglio delle possibilità, al cospetto della squadra che sta meritatamente primeggiando nel torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ballano a ritmo di musica. Passarini e canocchie. #la_cucina_di_bart #rialto #venezia #mercatodelpescerialto #reels - facebook.com facebook