La testimonianza dello psicologo Diaz al processo Maradona | Disturbo bipolare e narcisistico di personalità

Durante un processo legale, uno psicologo ha testimoniato di aver seguito l’ex calciatore negli ultimi tempi della sua vita. Ha descritto come l’atleta fosse seduto in poltrona, mentre sorseggiava un bicchiere di vino, e ha parlato di diagnosi di disturbo bipolare e di un disturbo narcisistico di personalità. La testimonianza si è concentrata sulle prime impressioni avute incontrandolo nei momenti di cura.

Lo specialista che ha avuto in cura l'ex Pibe de Oro nell'ultimo periodo della sua vita ha deposto in tribunale: "La prima volta che l'ho visto era seduto in poltrona, mentre beveva un bicchiere di vino".🔗 Leggi su Fanpage.it

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