Il legame tra cibo e sesso lo psicologo Catarinella | Attivano le stesse aree cerebrali e rilasciano dopamina
Un nuovo studio evidenzia come cibo e sessualità condividano aspetti biologici ed emotivi, stimolando le stesse aree cerebrali e causando il rilascio di dopamina. Lo psicologo ha spiegato che entrambi attivano circuiti di piacere simili nel cervello, sottolineando una connessione tra le sensazioni legate al cibo e all’esperienza sessuale. La ricerca si basa su analisi scientifiche riguardanti le risposte neurochimiche in risposta a stimoli alimentari e sessuali.
Cibo e sessualità condividono radici biologiche ed emotive, attivando gli stessi circuiti del piacere. Il sessuologo Catarinella spiega come il loro intreccio, sensoriale e ludico, possa anche aiutare a rafforzare il legame di coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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