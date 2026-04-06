Il legame tra cibo e sesso lo psicologo Catarinella | Attivano le stesse aree cerebrali e rilasciano dopamina

Un nuovo studio evidenzia come cibo e sessualità condividano aspetti biologici ed emotivi, stimolando le stesse aree cerebrali e causando il rilascio di dopamina. Lo psicologo ha spiegato che entrambi attivano circuiti di piacere simili nel cervello, sottolineando una connessione tra le sensazioni legate al cibo e all’esperienza sessuale. La ricerca si basa su analisi scientifiche riguardanti le risposte neurochimiche in risposta a stimoli alimentari e sessuali.