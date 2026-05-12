Le pagine perdute degli amanti | al Teatro D’Annunzio il coro D’Altrocanto - Nonostante Tutto
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Al D’Annunzio di Latina arriva un appuntamento che coniuga la memoria, l’amore e la resistenza attraverso la musica: Le pagine perdute degli amanti, concerto del coro D’Altrocanto - Nonostante Tutto.Si tratta di un progetto che vede la direzione artistica di Paola Salvezza e che raccoglie lettere.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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