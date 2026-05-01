Il Vangelo riemerge dal passato | ritrovate pagine perdute di un antico manoscritto del Nuovo Testamento

Sono state ritrovate pagine di un antico manoscritto del Nuovo Testamento, rimaste nascoste nel tempo e recentemente recuperate. Il manoscritto, scritto in greco, risale a diversi secoli fa e rappresenta uno dei più significativi ritrovamenti di testi religiosi antichi. Le pagine trovate sono state conservate con cura e saranno sottoposte a studi approfonditi per determinarne l’autenticità e il contenuto. La scoperta rinnova l’interesse per le tradizioni scritte delle origini cristiane.

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