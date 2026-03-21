Funerali Umberto Bossi tutto pronto a Pontida | dai big del governo al coro degli Alpini Orari e cerimonia per l’ultimo saluto al Senatur

A Pontida sono stati organizzati i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. La cerimonia, prevista per domenica 22 marzo, sarà caratterizzata da preghiera e silenzio, senza comizi o interventi politici. Alla cerimonia partecipano i rappresentanti del governo e il coro degli Alpini, che si riuniranno per l’ultimo saluto al Senatur.

Niente comizi, solo preghiera e silenzio. Sarà una cerimonia sobria e senza interventi politici quella con cui domenica 22 marzo l’Italia darà l’ultimo saluto a Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord. I funerali si terranno alle ore 12 all’abbazia di San Giacomo a Pontida, luogo simbolo che lo ha visto protagonista di decenni di battaglie politiche. La funzione sarà celebrata dall’abate del monastero, con un’organizzazione curata direttamente dai militanti storici nel pieno rispetto delle volontà della famiglia. All’interno della chiesa i posti saranno limitati. Oltre ai parenti stretti, l’accesso sarà riservato solo a una ristretta delegazione di alte cariche istituzionali. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Umberto Bossi, domenica l’ultimo saluto nella “sua” Pontida. La premier Meloni parteciperà ai funerali Quando Bossi era Donato: note (stonate) del Senatùr dalle balere a Sanremo - I funerali domenica a PontidaCon Umberto Bossi muore uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi 40 anni. Una raccolta di contenuti su Funerali Umberto Bossi Temi più discussi: Quando verranno celebrati i funerali di Umberto Bossi; I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; Domenica i funerali di Umberto Bossi a Pontida; Bossi, il funerale domenica 22 a Pontida. I funerali semplici di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di SalviniPontida, i funerali semplici di Umberto Bossi: no ai posti assegnati e all'uscita del feretro dall'abbazia ci sarà il coro degli alpini ... virgilio.it Addio a Umberto Bossi, funerali blindati a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... msn.com Funerali di Umberto Bossi, misure di sicurezza e maxischermo: solo 400 in chiesa Parteciperanno molte cariche dello Stato, a partire dalla premier Giorgia Meloni facebook #TG2000 - Domenica a #Pontida i funerali di #UmbertoBossi #20marzo #TV2000 x.com