le pagelle bucarelli domina smith ha dato sostanza tambone a zig zag

Nel match, Miniotas ha giocato 20 minuti, utilizzato con attenzione e senza forzature. Pur non dominando sotto canestro, con soli due rimbalzi, si è fatto valere in attacco, segnando cinque volte da sotto e una da tre su un tentativo. La sua presenza in campo ha contribuito a mantenere il ritmo offensivo della squadra, mentre le altre valutazioni sul rendimento dei singoli sono evidenziate nelle pagelle della partita.

Miniotas 7 Usato bene e senza forzature, il lituano che sta in campo 20 minuti. Non giganteggia contro nell’area dei tre secondi (solo due rimbalzi) ma in attacco si fa sentire e chiude con 5 su 8 da sotto e 1 su 1 da tre. Virginio 5 Un mare non suo quello di questa partita, molto fisica, e l’ala tiratrice non si è mai trovata a suo agio: ha chiuso con 0 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori. Bertini 7,5 Ha messo le manette al giocatore che aveva fatto più danni a Jesi e cioè Tomassini, che chiude gara-due segnando un punto. Apporto tatticamente di grande peso. Non male anche in attacco dove Bertini chiude con 1 su 1 da sotto e 2 su 2 da fuori. Trucchetti 5,5 Prova a dare il suo contributo in attacco ma non è una giornata baciata dalla fortuna perché chiude con 1 su 3 da sotto e 0 su 2 da fuori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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