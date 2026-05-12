Nella serata di gioco, Assane si distingue con 27 punti, dimostrando un rendimento positivo. Marini continua a mantenere una presenza attiva sul campo, mentre Camara trova difficoltà in alcune fasi della partita. Denegri riceve un voto di 6, riuscendo a distribuire 8 assist nonostante la pressione della difesa avversaria. La partita presenta diversi momenti di equilibrio, alternando azioni di buona qualità a periodi meno incisivi.

Denegri 6. Asfissiato dalla pressione della difesa di casa, riesce comunque a generare 8 assist. Gara in saliscendi, con qualche sprazzo e alcuni momenti no. Marini 6,5. La riapre lui nel terzo quarto. Un po’ con le note ed efficaci iniziative personali e un po’ servendo Sankare che rolla. Peccato per l’17 da tre, tutto il resto è di prima qualità. Finisce con 17 punti e 6 assist. Sarà fondamentale anche a Rimini. Leardini 6. Si prende cura all’inizio di Bucarelli e quando è chiamato in causa in attacco non sbaglia (22 al tiro per 5 punti). Consueto contributo d’energia, ma senza incidere troppo sulle dinamiche del match. Alipiev 6,5. Sempre pulito, facendo la cosa giusta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Assane in serata di grazia: 27 punti. Marini non molla, Camara fatica

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