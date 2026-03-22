Motogp le pagelle di Riccardo Galli | Bez straordinario Bagnaia e Marini da incubo

Ecco le pagelle di Riccardo Galli dopo il gp del Brasile. Marco Bezzecchi 10 Straordinario, micidiale, calcolatore. E sì, diciamolo, favorito nella caccia al Mondiale. La gara di Bez è stata un condensato di spettacolo e grinta. Lui c’ha messo tutto, il cuore, la tenacia, la forza. Aprilia ha fatto il resto, ovvero gli ha messo in mano una moto che sembra davvero imbattibile. Stravince e vola davanti a tutti anche nella classifica. E’ un alieno imprendibile. Jorge Martin 9 E’ tornato. Sì, Jorge è davvero tornato alla versione campione del Mondo. O aspirante tale. Metà gara o poco meno a studiare come mangiarsi le Ducati e poi lo fa. Spietato. Decisamente spietato Fabio Di Giannantonio 8,5 E’ un leone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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