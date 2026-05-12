In Europa si intensificano le discussioni sulle forniture di droni destinati al conflitto, mentre le forze russe mostrano segnali di rallentamento nelle operazioni militari. Nel frattempo, il 9 maggio a Mosca si è svolta una parata meno imponente del solito, suscitando commenti tra gli analisti. Parallelamente, il governo ucraino deve fare i conti con accuse di corruzione che coinvolgono funzionari e risorse statali, sollevando interrogativi sulla gestione interna.

Ringalluzzito dal rallentamento dell’armata russa e da una sfilata del 9 maggio a Mosca più dimessa del solito, Volodymyr Zelensky si trova nondimeno ad affrontare nuove grane in materia di corruzione. Le ultime rivelazioni sulla sua cerchia, emerse da una serie di registrazioni trapelate nell’ultima settimana, stanno delineando un quadro piuttosto inquietante sulla gestione dei fondi destinati alla difesa. I dettagli si concentrano su Fire Point, una delle più prestigiose società militari ucraine, e sull’esistenza di un gruppo organizzato con regole molto ferree per la distribuzione di mazzette. L’anno scorso Fire Point ha goduto di una copertura mediatica formidabile sulla stampa occidentale.🔗 Leggi su It.insideover.com

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