Effetto guerra salgono i prezzi dei voli Dall’Australia all’Europa | le compagnie che aumentano le tariffe

Dall’Australia all’Europa, le compagnie aeree stanno aumentando i prezzi dei voli. La guerra in Medio Oriente ha portato a un incremento del costo del carburante, e questa dinamica si riflette subito sui biglietti. Le tariffe sono in crescita, e le variazioni sono già visibili sulle rotte internazionali. I viaggiatori stanno affrontando costi più elevati rispetto ai mesi precedenti.

Roma, 10 marzo 2026 – Lo spettro dei rincari si sta materializzando. Nel nuovo contesto internazionale segnato dalla guerra in Medio Oriente, con il prezzo del carburante che continua a salire, il paventato aumento delle tariffe aeree è già realtà. Le prime compagnie ad annunciare biglietti più salati son state l’australiana Qantas Airways e la neozelandese Air New Zealand. Ma non sono le uniche. Prima del conflitto il petrolio valeva circa 85-90 dollari al barile, negli ultimi giorni hanno raggiunto i 150-200 dollari. E costi gonfiati si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi dei voli, che peraltro nelle aree interessate dalla guerra sono già saliti alle stelle a causa la chiusura degli spazi aerei e la riduzione delle tratte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

