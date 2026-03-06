Cipro tutte le navi da guerra schierate dall' Europa e arriva la portaerei francese De Gaulle | ecco lo scudo anti missili e droni

Le forze navali europee si sono concentrate intorno a Cipro, con numerose navi da guerra schierate nella zona. Tra queste, si aggiunge anche la portaerei francese De Gaulle, che ha raggiunto il Mediterraneo orientale. L’operazione fa parte di un'azione coordinata da parte dell’Unione europea per rafforzare la sicurezza nella regione, in risposta alle recenti tensioni e alle minacce provenienti dall’Iran.

L'Europa blinda Cipro. Le minacce iraniane hanno obbligato i Paesi dell'Unione europea a prendere contromisure. E il risultato è una flotta navale di tutto rispetto schierata nel Mediterraneo al largo dell'isola per creare uno scudo difensivo che presto accoglierà anche la portaerei francese Charles De Gaulle. Lo scudo difensivo europeo per Cipro La strategia in Europa sta prendendo corpo ed è una: parare il colpo. Non perdere la speranza sulla diplomazia e, militarmente parlando, agire solo e unicamente nel solco difensivo, per sé e per gli alleati, ad esempio nel Golfo. Nel caso di Cipro, Paese membro dell'Ue, senza remore, tant'è vero che Parigi, Roma e Atene si stanno muovendo per blindare l'isola. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

