Le nuove Vans sembrano uscite dal diario scarabocchiato del ragazzo più cool dello skatepark

Le nuove Vans attirano l’attenzione per il loro aspetto che richiama uno stile vissuto, come se fossero uscite direttamente dal diario di un giovane appassionato di skate. Di recente, il settore delle sneakers sta vivendo un cambiamento, con meno attenzione a modelli patinati e più focus su pezzi che sembrano autentici e già indossati. Questo trend si fa notare tra gli appassionati e i rivenditori, che osservano un interesse crescente verso scarpe con un look più naturale e informale.

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