Le nuove Vans sembrano uscite dal diario scarabocchiato del ragazzo più cool dello skatepark
Le nuove Vans attirano l’attenzione per il loro aspetto che richiama uno stile vissuto, come se fossero uscite direttamente dal diario di un giovane appassionato di skate. Di recente, il settore delle sneakers sta vivendo un cambiamento, con meno attenzione a modelli patinati e più focus su pezzi che sembrano autentici e già indossati. Questo trend si fa notare tra gli appassionati e i rivenditori, che osservano un interesse crescente verso scarpe con un look più naturale e informale.
C’è qualcosa che sta succedendo nel mondo sneakers ultimamente: meno hype machine ultra-patinata, più pezzi che sembrano davvero vissuti. Consumati, personalizzati, quasi emotivi. Ed è esattamente per questo che la nuova collab tra Vans e Julian Klincewicz funziona così bene. Non sono sneaker “perfette”. Anzi. Sembrano quelle scarpe che trovi dopo un’estate passata tra skatepark, concerti DIY, Polaroid sbiadite e note scritte male su un quaderno. E probabilmente era proprio questo l’obiettivo. Per il nuovo drop della linea OTW by Vans, Klincewicz — artista, filmmaker, fotografo e praticamente incarnazione vivente dell’estetica creative-boy californiana — ha reinterpretato due silhouette archivio del brand: le Vans Old Skool 36 e le Vans Style 31.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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