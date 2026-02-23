Vans x Palace | le nuove Low 2 incoronate skate shoes dell’anno

Vans e Palace hanno presentato le nuove Low 2, scarpe da skate in edizione limitata. La causa è il desiderio di offrire modelli innovativi con tecnologie avanzate e design esclusivi. Le calzature si distinguono per due colorway uniche e sono state progettate per resistere a intense sessioni di skate. La distribuzione in negozio inizia dal 27 febbraio, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Le nuove Vans x Palace arrivano con un focus sulla performance e lo stile.

Vans e Palace lanciano le Low 2: edizione limitata, tecnologie pro e due colorway esclusive. Disponibili dal 27 febbraio. Vans e Palace presentano le nuove Vans Low 2, una collaborazione in edizione limitata che unisce l’estetica del brand londinese con l’heritage californiano dello skate. Il modello, costruito sulla classica struttura low-top vulcanizzata, è stato definito “scarpa da skate dell’anno” grazie alle sue prestazioni tecniche. Le Low 2 integrano le solette PopCush™ per un’ammortizzazione avanzata e un controllo preciso della tavola, rinforzi DuraCap™ nelle zone più soggette all’usura e la gomma SickStick™ abbinata alla suola waffle per un grip superiore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

