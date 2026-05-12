Le novità di Mammotion per rendere autonoma la cura di giardino e piscina

Un'azienda ha presentato una nuova linea di robot progettati per la pulizia autonoma di giardini e piscine. L'idea consiste nello sviluppo di dispositivi in grado di operare senza intervento umano, analogamente ai robot aspirapolvere domestici, e di essere controllati anche da remoto. Questi robot sono pensati per svolgere quotidianamente le operazioni di manutenzione senza necessitare di interventi diretti. La proposta si inserisce nel settore delle soluzioni automatizzate per la cura degli spazi esterni.

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L’idea alla base è semplice, ma nessuno ci aveva ancora pensato: creare un robot veramente autonomo per la pulizia quotidiana della piscina esattamente come avviene già per i robot aspirapolvere in casa: non serve un umano che li posiziona e li avvia, ma tutto si può fare anche da remoto. Spino E1 Pro, entra ed esce dalla piscina senza aiuti. Così nasce il nuovo Spino S1 Pro, un robot pulisci piscina che ha una docking station diversa da tutte le altre perché è la prima automatizzata. Collegata alla corrente, così da occuparsi anche della ricarica, la stazione base si posiziona a bordo piscina e si estende poco sotto al pelo dell’acqua con una piccola scaletta di fissaggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le novità di Mammotion per rendere autonoma la cura di giardino e piscina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Schizofrenia, nuovi margini per la cura: le novità della ricercaSono circa 300mila le persone affette da schizofrenia in Italia, con una prevalenza dello 0,6% della popolazione adulta. Now playing pixel diventa app autonoma grande novitàNow Playing su Pixel sta entrando in una nuova fase: da funzione di sistema nascosta a applicazione autonoma, con una grafica aggiornata e una... Argomenti più discussi: MAMMOTION lancia in Italia i nuovi robot tosaerba con AI e lancia il suo primo pulisci piscina; Recensione del Mammotion Spino E1: il miglior aspiratore per piscine senza fili in termini di rapporto qualità-prezzo?; Mammotion Luba 3 AWD 3000: recensione del robot tagliaerba che non si ferma; Dalle macchine all'intelligenza invisibile: così MAMMOTION ridefinisce la vita outdoor nel 2026. Per le persone che dicono che Mammotion continuerà ad aggiornare i dispositivi più vecchi - reddit.com reddit Le novità di Mammotion per rendere autonoma la cura di giardino e piscinaIl brand principale di tagliaerba senza filo al mondo rinnova la sua gamma con l’arrivo del suo secondo robot pulisci piscina, il primo che risolve un problema finora non affrontato, quello del posizi ... ilgiornale.it