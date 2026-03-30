In Italia, circa 300.000 persone sono affette da schizofrenia, rappresentando lo 0,6% della popolazione adulta. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha portato a sviluppi che potrebbero migliorare le opzioni di trattamento per questa condizione. Questi progressi si concentrano su nuove terapie e approcci farmacologici, con l’obiettivo di gestire meglio i sintomi e le complicanze associate alla malattia.

Sono circa 300mila le persone affette da schizofrenia in Italia, con una prevalenza dello 0,6% della popolazione adulta. Oltre l’80% dei pazienti presenta un deficit cognitivo che incide in modo significativo sulla capacità di lavorare, mantenere relazioni sociali e gestire la vita quotidiana. La ricerca. Secondo uno studio dell’ Università di Brescia – presentato a Praga al congresso della Società europea di psichiatria – non tutto il deficit cognitivo è espressione diretta della malattia. “Almeno un terzo dei deficit cognitivi è riconducibile a fattori secondari ed è quindi in parte modificabile”, spiega Antonio Vita, presidente della Società italiana di psichiatria e direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Università di Brescia che ha condotto lo studio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schizofrenia, nuovi margini per la cura: le novità della ricerca

Articoli correlati

Leggi anche: Melanoma in Italia, l’aumento dei casi e le novità della ricerca

Leggi anche: Rider sono i nuovi schiavi. La ricerca della Cgil

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schizofrenia nuovi margini per la cura...

Schizofrenia: l’80% di chi ne soffre ha deficit cognitiviIn terzo sono modificabili con cure su misura. Farmaci, sonno, stile di vita e condizioni sociali possono aggravare le prestazioni cognitive ... repubblica.it

Schizofrenia, svelato il meccanismo biologico che altera la percezione della realtàUna ricerca del MIT identifica nel gene grin2a la chiave che impedisce ai pazienti con schizofrenia di aggiornare le proprie convinzioni basandosi sui nuovi dati sensoriali ... adnkronos.com