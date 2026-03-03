Now playing pixel diventa app autonoma grande novità

Now Playing su Pixel sta passando da funzione di sistema nascosta a un’app autonoma, con una grafica rivista e una gestione più semplice. La novità permette agli utenti di accedere all’app senza dover passare attraverso impostazioni o menu nascosti, offrendo un’esperienza più diretta e immediata. La modifica riguarda l’interfaccia e l’organizzazione dell’app, che ora funziona come un’applicazione indipendente.

Now Playing su Pixel sta entrando in una nuova fase: da funzione di sistema nascosta a applicazione autonoma, con una grafica aggiornata e una gestione più immediata. L'obiettivo è offrire riconoscimento musicale rapido, anche offline, e una migliore fruizione dell'esperienza utente. Le indicazioni disponibili mostrano un nuovo layout e una navigazione più fluida tra la cronologia dei brani e le impronte sonore identificate. Lo spostamento della funzione dal menu Impostazioni al Play Store consente aggiornamenti più rapidi, senza attendere entusiasmanti rilasci di sistema, aumentando la visibilità per i nuovi possessori di Pixel. Trasformare Now Playing in un'app dedicata rende la funzione meno invisibile e più facilmente accessibile, favorendo un'adozione più ampia e una gestione delle novità più immediata.