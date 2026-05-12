Le notizie più importanti di oggi 12 maggio 2026 a Latina e in provincia
Il 12 maggio 2026 a Latina e in provincia sono accaduti diversi eventi di rilievo. Nel corso della giornata sono stati registrati interventi delle forze dell'ordine in varie zone, oltre a un episodio di cronaca locale. Sono state inoltre segnalate alcune variazioni nel traffico e in alcuni servizi pubblici. Questi sono i principali fatti che hanno caratterizzato oggi la giornata nel territorio pontino.
Le notizie di oggi, 12 maggio, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo martedì.- Sedici arresti nell’ambito di una vasta operazione della polizia. Estorsione, detenzione e porto illegale di armi, anche.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Lunedì da Leoni dell' 11 maggio 2026 - Il Leone Ruggisce 3 volte
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