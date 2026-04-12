Le notizie più importanti di oggi 12 aprile 2026 a Latina e in provincia

Oggi, 12 aprile 2026, a Latina e nella provincia sono avvenuti diversi eventi rilevanti. Nelle ultime ore si sono verificati interventi delle forze dell’ordine, incidenti stradali e attività di pubblica utilità. Tra le notizie principali ci sono stati anche aggiornamenti su operazioni di polizia e notizie relative a eventi culturali e sociali che si sono svolti nel territorio. Questi sono i fatti più significativi della giornata nel territorio pontino.

Le notizie di oggi, 12 aprile, a Latina e in provincia. Ecco qui un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questa domenica avvenuti nel territorio pontino.- Maxi rissa a Fondi. E’ accaduto nella serata di ieri. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono arrivati polizia e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Le notizie più importanti di oggi 12 febbraio 2026 a Latina e in provinciaIn breve un riepilogo di questo giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino e nelle zone limitrofe Le notizie... Le notizie più importanti di oggi 12 marzo 2026 a Latina e in provinciaQui in breve un riepilogo di questa giornata di giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di...