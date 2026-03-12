Le notizie più importanti di oggi 12 marzo 2026 a Latina e in provincia

Oggi a Latina e nella provincia si sono verificati diversi eventi rilevanti. Sono stati segnalati interventi delle forze dell'ordine, lavori di manutenzione stradale e alcune manifestazioni pubbliche. La giornata ha visto anche la consegna di nuovi mezzi alle squadre di emergenza e l'apertura di un centro di assistenza sociale. Questi sono i principali fatti accaduti nel territorio pontino nel corso di questa giornata.

Qui in breve un riepilogo di questa giornata di giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco il racconto di questo giovedì 12 marzo attraverso i fatti principali fatti che hanno riguardato il territorio pontino. - Corruzione a Cisterna, revocati gli arresti domiciliari per l'ex consigliere Renio Monti. La decisione del tribunale del Riesame, che ha disposto invece per il politico l'interdizione dalla professione di architetto della durata di un anno. - Scoperti a Cori cumuli di rifiuti da traslochi abbandonati in un uliveto. Individuate e denunciate due persone che svolgevano attività di traslochi e "svuotacantine" sul territorio.