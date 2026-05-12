Le neuroscienze hanno una nuova teoria sul perché arriva la fine di una relazione

Le neuroscienze hanno proposto una nuova teoria sul motivo che porta alla fine di una relazione. Dopo un periodo di convivenza, molte coppie si trovano ad affrontare un cambiamento che spesso porta alla rottura. La scienza spiega come alcune aree del cervello reagiscano a questa fase, influenzando le emozioni e le decisioni. La fine di un amore duraturo è un fenomeno naturale che coinvolge processi biologici e chimici nel cervello.

Un amore che duri tutta la vita: esiste un sogno più grande? Al risveglio ci accorgiamo che purtroppo la fine di una relazione prima o dopo arriva. Anzi, l’impressione è che i legami sentimentali durino sempre meno rispetto al passato. Uno sguardo ad alcuni dati lo conferma: secondo l’Istat nel 2008 il numero di separazioni e divorzi era circa la metà dei matrimoni celebrati; appena tredici anni dopo, nel 2021, l’unione dei primi due ha superato numericamente i nuovi matrimoni. Una crisi della longevità della coppia che non riguarda solo i matrimoni, ma che interessa tutti i tipi di legame affettivo. Perché sta succedendo? Una nuova teoria è...🔗 Leggi su Gqitalia.it

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