Recentemente si osserva come molti giovani uomini affrontino l’abbandono sentimentale come una ferita narcisistica difficile da superare. Questa percezione porta a una sensazione di perdita profonda e di difficoltà nel ricostruire il proprio equilibrio emotivo. Nel frattempo, si riflette sul valore dell’amore autentico, che non dovrebbe svanire o mutare in base ai cambiamenti o alle distanze tra le persone coinvolte.

A more non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. Come il mito di Orfeo e Euridice insegna all’amore di lasciare andare X Leggi anche › «Mogli obbedienti ai mariti». Perché i maschi della Gen Z sono più patriarcali dei loro padri? Aveva circa trent’anni William Shakespeare quando scrisse il sonetto 116: un inno all’amore eterno. Ai suoi tempi gli amori, volenti o nolenti, dovevano tendere all’infinito anche perché si misuravano con consuetudini sociali che imponevano alle unioni di durare per sempre. Leggi anche...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I giovani maschi di oggi spesso vivono l'abbandono e la fine di una relazione come una “ferita narcisistica” dalla quale non sanno come guarire

La Spezia, lanciano una sedia dalla finestra di una scuola: ferita una studentessaAncora un episodio violento e una ragazza rimasta ferita all’ingresso di una scuola de La Spezia.

Esce oggi in tutte le librerie d’Italia “Diario di sopravvivenza alla vita… Pagine imperfette di sopravvivenza emotiva (per esseri umani che sentono troppo, vivono tanto e cadono spesso! – Spoiler: alla fine ne usciremo comunque tutti morti) di Irene ViolaFormatrice e orientatrice universitaria, autrice di numerosi volumi dedicati allo studio e alla preparazione per il mondo scolastico e per i docenti,...