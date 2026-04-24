Recentemente, molte persone si sono trovate ad affrontare il licenziamento o la fine di una relazione senza un preavviso. Alcuni si rendono conto immediatamente della perdita, altri invece percepiscono il cambiamento solo nel tempo. La fine di un rapporto di lavoro può avvenire con un provvedimento formale, mentre la conclusione di una relazione può essere progressiva o improvvisa. In entrambi i casi, si tratta di momenti di passaggio che richiedono una gestione pratica e concreta.

Tra le esperienze più destabilizzanti c’è la fine di un lavoro durato a lungo, non solo per le conseguenze pratiche, ma per ciò che rappresentava Non sempre ce ne accorgiamo subito. Le cose non finiscono tutte allo stesso modo: alcune si spezzano, altre si consumano lentamente. Ad un un certo punto ciò che era familiare smette di esserlo. La fine, spesso, non è un evento, ma una presa di coscienza. Siamo portati a pensare alle fini come a fatti esterni: una relazione che si chiude, un lavoro che termina, ma la parte più complessa accade dentro di noi. Ogni esperienza significativa è costituita da una impalcatura fatta di: abitudini, aspettative, identità.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "Mi hanno licenziato, e adesso che faccio?": come si affronta la fine di un lavoro o di una relazione

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