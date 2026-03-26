Gli studenti dell’Itet Blaise Pascal di Foggia hanno ottenuto un piazzamento sul podio durante la seconda edizione dei Tlc Games, le competizioni nazionali dedicate alle telecomunicazioni. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diverse scuole provenienti da varie regioni italiane. La vittoria rappresenta un risultato significativo per la scuola e gli studenti coinvolti.

Grande risultato per gli studenti dell’Itet ‘Blaise Pascal’ di Foggia, protagonisti della seconda edizione dei Tlc Games, le olimpiadi nazionali delle telecomunicazioni. Dopo essersi classificati primi nella fase iniziale, i ‘Pascalini 2.0’ hanno rappresentato la loro scuola nella finale nazionale svoltasi il 23 marzo 2026 a Napoli, ottenendo un prestigioso secondo posto. La competizione, organizzata dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni nell’ambito del programma Restar finanziato dal Pnrr, ha coinvolto studenti da tutta Italia in una sfida ad alto contenuto tecnologico. I partecipanti, suddivisi in squadre, si sono confrontati in prove pratiche e teoriche legate al mondo delle telecomunicazioni, dimostrando competenze avanzate e capacità di problem solving. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Gli alunni del Blaise Pascal conquistano il podio nazionale ai Tlc Games 2026

Articoli correlati

Tlc Games 2026, il Pascal si qualifica di nuovo per la finale delle Olimpiadi delle TelecomunicazioniLa sfida si è svolta interamente online, nella giornata di domenica 22 febbraio, e ha visto la partecipazione di oltre 160 tra studentesse e studenti...

Leggi anche: Corsa da campioni per 'I Pascalini': primi in classifica e pronti a difendere il titolo nazionale nei TLC Games

Una selezione di notizie su Blaise Pascal

Discussioni sull' argomento Foggia – Gli alunni del B. Pascal conquistano il podio nazionale ai TLC Games 2026; Gli studenti del Pascal di Voghera in visita a Pavia.

Gli ex alunni del Pascal insieme trent’anni dopoFesta grande a tavola per 18 diplomati della classe 5EB 1995 allora studenti dell’Itis Blaise Pascal di Cesena. Con loro tre dei professori che li portarono al diploma. I 18 diplomati: Valerio ... ilrestodelcarlino.it

FOGGIA PASCAL Foggia, gli studenti del Pascal sul podio nazionale ai TLC Games 2026I Pascalini 2.0 hanno rappresentato la loro scuola nella finale nazionale del 23 marzo 2026, conquistando un prestigioso secondo posto ... statoquotidiano.it

Grande soddisfazione per gli studenti dell’ITET “Blaise Pascal” di Foggia, protagonisti della seconda edizione dei TLC Games, le Olimpiadi nazionali delle telecomunicazioni #studenti #Pascal #Foggia - facebook.com facebook