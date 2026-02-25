Le ambizioni paralimpiche dell' Italia nello sci alpino | De Silvestro Mazzel e Bertagnolli verso il podio

L’Italia si presenta alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con una squadra guidata dallo sci alpino, composta da sette atleti che mirano a brillare sulle piste italiane. L’apertura, prevista per venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, istituisce il contesto di una partecipazione con ambizioni di alto livello e visibilità nazionale, rafforzata dal ruolo di portabandiera affidato a Renè De Silvestro e Chiara Mazzel. Il 29enne altoatesino si avvicina al suo terzo appuntamento olimpico con la consapevolezza di poter competere per posizioni di rilievo nelle discipline tecniche. I risultati dei Mondiali 2025 hanno evidenziato la sua efficacia, con oro in gigante e argento in slalom. In forza a Pechino 2022, De Silvestro aveva raccolto due medaglie: argento in gigante e bronzo in slalom. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in alto

Fis Para Alpine, Italia sul podio con Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli