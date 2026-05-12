Le intuizioni ad alto potenziale incontrano possibili investitori
Oggi inizia la Settimana dell’innovazione organizzata dall’Università Carlo Cattaneo Liuc, un evento di tre giorni dedicato a startup, imprenditorialità e alle opportunità connesse all’intelligenza artificiale. Durante l’evento, sono previsti incontri tra studenti, imprenditori e possibili investitori per presentare progetti innovativi e discutere di canali di finanziamento disponibili. L’iniziativa si svolge presso l’ateneo e coinvolge diverse realtà del settore.
Si apre oggi la Settimana dell’innovazione promossa dall’ Università Carlo Cattaneo Liuc. Tre giorni di incontri che l’Ateneo dedica a mondo delle start-up, imprenditorialità, opportunità offerte dall’ AI e canali di finanziamento per progetti innovativi. Coordinata dalla delegata del rettore all’Innovazione, Gloria Puliga, l’iniziativa si rivolge a studenti delle superiori, iscritti alla Liuc, docenti, manager e startupper. Si inizia alle 11 in Aula Bussolati con “Build your future: i trend e le competenze di domani“. Intervengono Daniele Cassioli (atleta paralimpico di sci nautico), Antonello Nakhleh (istruttore, formatore e allevatore, che racconterà la propria storia di riscatto da San Patrignano alla carriera nel settore cinofilo) ed Elia Bombardelli (content creator e docente di matematica).🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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