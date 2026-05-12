Le intuizioni ad alto potenziale incontrano possibili investitori

Oggi inizia la Settimana dell’innovazione organizzata dall’Università Carlo Cattaneo Liuc, un evento di tre giorni dedicato a startup, imprenditorialità e alle opportunità connesse all’intelligenza artificiale. Durante l’evento, sono previsti incontri tra studenti, imprenditori e possibili investitori per presentare progetti innovativi e discutere di canali di finanziamento disponibili. L’iniziativa si svolge presso l’ateneo e coinvolge diverse realtà del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui