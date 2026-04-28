Il business lombardo fa rotta sulla Malesia | Un mercato ad alto potenziale | così Confindustria punta a sviluppare l’export con partnership stabili e di lungo periodo

Il settore imprenditoriale lombardo si prepara a espandersi verso la Malesia, considerando il mercato locale come una possibilità di crescita. Confindustria ha annunciato l’intenzione di rafforzare partnership stabili e di lungo termine con aziende e realtà locali, puntando sull’export. Una delegazione di imprese italiane parteciperà a una missione economica a Kuala Lumpur il 29 e 30 giugno, nell’ambito di un’iniziativa dedicata all’apertura verso il Sud-Est asiatico.

Milano, 28 aprile 2026 – È importante la partecipazione lombarda alla missione economica che porterà una delegazione di aziende italiane a Kuala Lumpur il 29 e 30 giugno, nell’ambito di un’iniziativa strategica di apertura verso il Sud-Est asiatico. L’appuntamento è organizzato da Ice, l’agenzia del governo per l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con l’Ambasciata e Confindustria, con il contributo delle sedi regionali. La trasferta si inserisce in un contesto molto dinamico: la Malesia è la terza economia dell’area Asean, la seconda per reddito pro-capite e uno dei mercati emergenti più competitivi a livello globale. Un hub strategico che guarda a innovazione, manifattura avanzata e investimenti esteri, e che si conferma interlocutore privilegiato per le aziende del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il business lombardo fa rotta sulla Malesia: “Un mercato ad alto potenziale”: così Confindustria punta a sviluppare l’export con partnership stabili e di lungo periodo Notizie correlate Leggi anche: Made in Italy, 27,6 miliardi di export potenziale: il “Bello e Ben Fatto” punta sui mercati globali Fugge al controllo dei carabinieri: trovato in auto con un petardo ad alto potenzialeI carabinieri della stazione di Acireale hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione del Carnevale, evento che ogni anno richiama...