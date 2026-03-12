Contamination Lab nuova Call 4 Ideas | caccia ai progetti ad alto potenziale

La Fondazione del Monte Faenza ha aperto la nuova Call 4 Ideas, invitando team a presentare progetti con elevato potenziale innovativo. La selezione si rivolge a gruppi interessati a partecipare a un programma di incubazione e sviluppo. La call rimane aperta fino a una data stabilita e mira a identificare idee promettenti nel settore dell’innovazione e della tecnologia.

La Fondazione del Monte Faenza ha pubblicato la nuova Call 4 Ideas per l’ammissione di team con idee imprenditoriali innovative al Contamination Lab di Faenza, pre-incubatore nato per promuovere la cultura dell’innovazione tecnologica, sociale e culturale e favorire la nascita di nuove imprese sul territorio. Il Contamination Lab si propone come s pazio di contaminazione tra giovani, studenti, ricercatori, formatori, istituzioni e impres e, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti ad alto potenziale. I team selezionati saranno ospitati gratuitamente per 12 mesi, con accesso a spazi di lavoro, percorsi di formazione specialistica, attività di tutoraggio e coaching, workshop tecnici e opportunità di networking con il sistema imprenditoriale e della ricerca locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

