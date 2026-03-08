Paralimpiadi Invernali 2026 Mazzel e Bertagnolli sul podio in discesa libera | argento e bronzo di gloria

Nella prima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, due atleti italiani si sono distinti nella discesa libera. Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Bertagnolli ha ottenuto il bronzo, portando a casa due riconoscimenti importanti per lo sport italiano. La competizione si è svolta ieri, 7 marzo, tra entusiasmo e grande spontaneità.

MilanoCortina 2026 – E’ stata una splendida prima giornata di gare, ieri 7 marzo, alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia dello sci alpino ha conquistato due storici podi e in discesa libera e nella categoria visual impaired. Chiara Mazzel ha messo l’argento al collo a +0.48 dall’austriaca Aigner, che ha vinto con il tempo di 1.22.55. terza sul podio la slovacca Rexova: “Sono contenta di questo argento anche se sono consapevole che poteva anche essere una medaglia d’oro. Ho messo tutta me stessa, ci ho messo qualche secondino di troppo ma va bene così, mi sono allenata tanto e sono soddisfatta”. Ha detto l’atleta tricolore come riporta comitatoparalimpico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Milano Cortina 2026, il medagliere olimpico dei Giochi Paralimpici Invernali aggiornato all'8 marzo: le medaglie dell'ItaliaScopriamo insieme il medagliere olimpico dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: forza Italia! cosmopolitan.com

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Alle Paralimpiadi Invernali risuona la pizzica: Antonio Castrignanò protagonista della Cerimonia di Apertura all’Arena di Verona x.com