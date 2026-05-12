C’è un’aria magica a Senigallia, dove l’ ospitalità non è un protocollo, ma quel "ritmo invisibile" che trasforma una cena in un ricordo indelebile. È proprio qui, in otto chilometri di lungomare dove Mauro Cedroni e Moreno Uliassi fanno brillare ben cinque stelle Michelin, che la cultura dell’accoglienza trova la sua massima espressione. Mariella Organi, anima sensibile de La Madonnina del Pescatore, lo ricorda sempre: "Il vero segreto sta nell’equilibrio tra presenza e discrezione, un gesto minimo capace di cambiare la percezione del tempo". Proprio a lei, già regina di Sala, la Guida l’Espresso ha dedicato una lunga intervista. E poi c’è Mauro Uliassi che con il suo ‘Convivio’, regala ai clienti un’emozione unica pranzando con loro e spiagando minuziosamente da dove nasce ogni piatto ogni sua evoluzione e ogni suo segreto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le emozioni di Cedroni e Uliassi e il "Tardivo" che celebra Senigallia

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