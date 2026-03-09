Ostia celebra le donne con Gradini di emozioni | pensieri e disegni sulla scalinata di Regina Pacis

A Ostia il 9 febbraio 2026 si svolge l'iniziativa “Gradini di emozioni” che coinvolge le donne attraverso pensieri e disegni realizzati dai ragazzi. Le opere sono state esposte lungo la scalinata di Regina Pacis, creando un percorso di espressione artistica e riflessione dedicato alle donne. L'evento si concentra sulla rappresentazione delle donne in tutte le sue sfaccettature.

Il progetto dell'Istituto Bilingue Vincenzo Pallotti ha trasformato la scalinata della Basilica di Regina Pacis in un percorso di pensieri, disegni ed emozioni dedicato alla donna in tutte le sue sfumature Ostia, 9 febbraio 2026 – Un omaggio alle donne, viste in tutte le sue sfaccettature attraverso gli occhi dei ragazzi, pensieri e magnifici disegni lungo una scalinata. Da qualche giorno, accarezzati dal vento questi lavori hanno penzolato sul parapetto della scala che conduce alla Basilica di Santa Maria Regina Pacis. Gradini di emozioni, questo il nome del progetto in omaggio alla donna, nel giorno della giornata internazionale a lei dedicata.