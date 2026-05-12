Le elezioni FIGC saranno un duello tra Malagò e Abete | voti alleanze e rischio ineleggibilità

Le elezioni per la presidenza della FIGC vedranno uno scontro tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con i due candidati pronti a presentare le rispettive candidature. Sono in corso discussioni sui voti necessari e sulle possibili alleanze tra i sostenitori. Nel frattempo, si sta valutando anche il rispetto dei requisiti di eleggibilità, che potrebbe influenzare l'esito finale delle elezioni.

Giovanni Malagò ha annunciato che depositerà la candidatura alla presidenza della FIGC. La sfida sarà con Giancarlo Abete: decisivi voti, alleanze e il nodo dell'ineleggibilità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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