Duello Abete-Malagò | via alle grandi manovre per il futuro Figc

Le attività legate alla corsa per la presidenza federale sono appena cominciate e si protrarranno almeno fino al 22 giugno. La competizione, che dovrebbe coinvolgere esclusivamente gli ambienti sportivi, sta attirando anche l'attenzione del mondo politico. Due figure principali sono al centro delle discussioni e delle manovre in vista delle future decisioni. La situazione rimane in evoluzione, con molti aspetti ancora da definire.

La partita è appena iniziata, ma durerà almeno al 22 giugno. La corsa alla poltrona di presidente federale dovrebbe coinvolgere unicamente il mondo sportivo, eppure sta interessando in maniera significativa anche il mondo politico. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi aveva auspicato una presa di responsabilità collettiva, un desiderio disatteso dalle componenti del Consiglio federale che - nonostante il fallimento mondiale - è rimasto in carica convocando l'Assemblea elettiva. Nonostante la riforma applicata dall'ex presidente Gravina, il peso elettorale delle componenti è ancora eccessivamente sbilanciato a vantaggio dei dilettanti guidati da Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Duello Abete-Malagò: via alle grandi manovre per il futuro Figc Gravina, Malagò, Abete, Del Piero o Maldini? Dimissioni e manovre, chi sarà il prossimo presidente FigcMilano, 1 aprile 2025 – "Chiederò a Gravina di dimettersi", da lui mi aspetto un sussulto di dignità". Leggi anche: FIGC: Malagò e Abete si sfidano per la presidenza Argomenti più discussi: Nuovo presidente Figc: ai club di Serie A piace Malagò. Ipotesi Abete, Albertini sostenuto dai calciatori; Presidente FIGC corsa aperta per il dopo Gravina | tra Malagò ed Abete spunta anche l’ipotesi Del Piero! Tutti i nomi; Terremoto Italia | Gravina verso le dimissioni duello Allegri-Conte per la panchina. La stagione della terra rossa si apre con il fascino senza tempo dell’ATP 1000 di Monte-Carlo. Il possibile duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner promette scintille, con un significato ancora più profondo: l’azzurro può tornare numero 1 del mondo. L facebook