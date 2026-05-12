Le destre | tavolo sulla legge elettorale Le opposizioni | No grazie

Da lanotiziagiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di destra hanno avviato un confronto sulle modifiche alla legge elettorale, concentrandosi su temi come il premio di maggioranza, le soglie di sbarramento e le preferenze. Hanno proposto l’apertura di un tavolo di discussione, ma le opposizioni hanno risposto rifiutando l’iniziativa. La questione delle possibili modifiche al sistema elettorale resta al centro delle tensioni politiche, con diverse posizioni tra le forze coinvolte.

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Le opposizioni bocciano la proposta della maggioranza di un tavolo sulla legge elettorale. Sono pronti al confronto solo sui salari Come abbiamo ampiamente spiegato su questo giornale, le destre divise sulle correzioni da apportare alla legge elettorale, dal premio alle soglie fino alle preferenze, hanno cercato aiuto nelle opposizioni, proponendo l’apertura di un tavolo. Ebbene non ci poteva essere un no più netto e inequivocabile. L’unico tavolo a cui sono disposti a sedersi i partiti di minoranza è a un tavolo sull’emergenza dei salari bassi. “Al governo Meloni non pensino che le opposizioni risolveranno i problemi di una maggioranza che fino ad ora non ha cercato nessun confronto e lo fa solo quando in difficoltà e dilaniata dalle faide interne.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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