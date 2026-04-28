Concerto omaggio a Mina | al Cocolò viaggio nelle più grandi canzoni della Tigre di Cremona

Giovedì 30 aprile, alle 20, un omaggio a Mina in un live imperdibile. Una serata speciale dedicata a una delle voci più iconiche della musica italiana. Valeria Milazzo (voce) e Massimiliano Barbera (chitarra) ripercorreranno un viaggio nelle più grandi canzoni della "Tigre di Cremona" con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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