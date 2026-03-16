Alex Angelica da Cocolò | concerto live per la festa del papà

Giovedì 19 marzo alle 20, al Cocolò in via Malaspina 144, si terrà un concerto live con Alex Angelica, che suonerà con voce e chitarra. L’artista eseguirà una selezione di brani famosi sia italiani che internazionali, offrendo uno spettacolo musicale dedicato alla festa del papà. L’evento promette di essere una serata di musica e divertimento aperta al pubblico.

Giovedì 19 marzo, dalle 20, al Cocolò (via Malaspina 144) sarà la volta del live del coinvolgente Alex Angelica (voce e chitarra) che percorrerà un viaggio tra i più grandi successi nazionali e internazionali per un'altra serata divertente tutta da vivere. Ingresso libero o con menu alla carta. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone “Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”: Marco Travaglio al Teatro Golden . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Cocolò Live: Brunch, concerto e tributo a Whitney a PalermoUna giornata di musica e convivialità si prepara a Palermo, dove la rassegna Cocolò Live trasformerà via Malaspina in un palcoscenico all’aperto.

La rassegna Cocolò Live: concerto di Alessandra Tomasino e Max Potamo, brunch e dj set in via MalaspinaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo...