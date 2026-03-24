Arezzo, 24 marzo 2026 – “ Visioni a confronto. Incontro pubblico con i candidati a Sindaco di Arezzo”. L’iniziativa si terrà domenica 19 aprile 2026, alle ore 20:45, nel Salone delle feste del Circolo Artistico di Arezzo, in Corso Italia 108 e aperto alla cittadinanza (fino a disponibilità di posti). L’incontro sarà dedicato al confronto pubblico fra i candidati alla carica di Sindac o sui temi di particolare interesse per il Circolo Artistico e per la città, con specifica attenzione agli ambiti della cultura, della musica, della valorizzazione del centro storico e della promozione di eventi e iniziative culturali. «Ci piace ricordare che è la prima volta che, nella sua centenaria storia, il Circolo Artistico organizza ed ospita in proprio una manifestazione interamente dedicata al confronto politico e aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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