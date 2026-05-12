Lo scorso sabato, l’Azzurra ha vinto contro Tolentino, raggiungendo così il quattordicesimo risultato positivo consecutivo in questa stagione. La partita si è svolta a Tolentino, e con questa vittoria la squadra si mantiene imbattuta e rafforza la posizione di vertice nel girone 4 del campionato di Serie C di pallanuoto. Nessuna sconfitta finora per l’Azzurra nel corso del campionato.

Con il successo conquistato a Tolentino sabato scorso, il quattordicesimo stagionale, l’Azzurra resta imbattuta e consolida ulteriormente il primo posto nel girone 4 del campionato di Serie C di pallanuoto. Gli uomini di coach Daniele Santini hanno regolato per 15-9 i padroni di casa della Pallanuoto Tolentino, nel corso di un match più impegnativo di quanto il punteggio finale non lasci immaginare. "Una partita difficile da giudicare: anche qui abbiamo giocato in una vasca piccola, dove la fisicità ha prevalso sul gioco – ha commentato Santini, a proposito del risultato e della prestazione dei suoi – di positivo, però, ho visto la voglia di questi ragazzi di ribaltare il risultato, la solidità difensiva e la capacità di andare contro tutto e tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Azzurra batte Tolentino. E resta salda sul trono

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