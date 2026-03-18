Il Venezuela ha vinto il World Baseball Classic battendo gli Stati Uniti 3-2 a Miami. La partita si è decisa con un doppio di Eugenio Suárez al nono inning, in una sfida molto combattuta. La vittoria ha portato il Venezuela al titolo mondiale nel baseball, in un incontro che ha attirato l’attenzione anche a livello politico.

Il Venezuela ha conquistato per la prima volta il World Baseball Classic con un successo sugli Stati Uniti 3-2 grazie al doppio decisivo di Suárez nel nono inning di una finale combattuta e segnata da forti tensioni politiche. “Nessuno credeva in noi, ma ora abbiamo vinto il titolo. È una festa per tutto il Paese” ha detto Suarez prima di dare il via ai festeggiamenti in campo. Per gli Stati Uniti è la seconda finale consecutiva persa del principale evento internazionale di baseball, l'ultimo titolo risale al 2017. Il Venezuela è la seconda nazione latinoamericana a vincere il WBC, dopo la Repubblica Dominicana nel 2013. Il tutto esaurito di 36. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Venezuela sul trono del baseball: batte gli Usa 3-2 a Miami ed è campione del mondo

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