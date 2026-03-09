Berkshire | utili in calo ma la strategia di Buffett resta salda
Berkshire Hathaway ha annunciato un utile di poco oltre 10 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, segnando una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante questa contrazione, la strategia di investimento adottata dalla società rimane fedele alle linee guida di Warren Buffett. Il risultato viene comunicato senza ulteriori dettagli su cause o motivazioni della variazione.
Berkshire Hathaway ha chiuso l’ultimo trimestre con utili di poco più di 10 miliardi di dollari. Il risultato rappresenta una contrazione significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma la strategia di investimento di Warren Buffett rimane invariata. I numeri grezzi mostrano un calo degli utili pari a circa un terzo rispetto al confronto annuale. Nonostante il ridimensionamento dei profitti, il gruppo mantiene ferma la sua linea operativa senza modifiche sostanziali alla politica finanziaria. La resilienza del modello di gestione si conferma anche in scenari di mercato volatili. L’impatto sul tessuto imprenditoriale italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
