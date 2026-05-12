Thuram si è allenato regolarmente con il gruppo ad Appiano Gentile, suscitando segnali positivi in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. La decisione sulla sua presenza verrà presa nelle prossime ore, ma l’atteggiamento pratico e la partecipazione agli allenamenti alimentano un clima di fiducia tra i responsabili della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le indicazioni sembrano favorire una sua eventuale presenza in campo.

di Alberto Petrosilli Lazio Inter, Thuram si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile: decisione finale nelle prossime ore ma cresce l’ottimismo. Arrivano indicazioni incoraggianti in casa Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Come riportato da Sky Sport, Marcus Thuram ha preso parte alla rifinitura svolta ad Appiano Gentile, mostrando fin da subito un atteggiamento molto sereno e positivo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attaccante francese si è presentato al centro sportivo con il sorriso, trasmettendo fiducia già al momento dell’arrivo. Sensazioni confermate anche durante la seduta, quando ha lavorato insieme al resto del gruppo partecipando normalmente alla preparazione del match.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter, segnali positivi da Thuram: cresce l’ottimismo verso la finale di Coppa Italia

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