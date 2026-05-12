Lazio Inter Luis Alberto | Difesa e velocità le armi di Coppa E attenti a Pedro

Durante la recente partita tra Lazio e Inter, Luis Alberto ha analizzato le strategie di entrambe le squadre, sottolineando come la difesa e la velocità siano state le armi principali nel match di Coppa. Ha anche avvertito di prestare attenzione a Pedro, che ha dato fastidio alla difesa avversaria. Il centrocampista, che ha già vinto una finale nel 2019, ha commentato il contributo di Sarri alla squadra, ritenendolo un elemento di valore.

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