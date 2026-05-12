Domani si disputa la finale tra Lazio e Inter, che deciderà il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Tra i protagonisti, il difensore della Lazio potrebbe essere impiegato come doppio ruolo, mentre l’allenatore della squadra ospite cerca di risollevare le sorti della sua stagione. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, pronte a sfidarsi in una sfida decisiva.

Tutto pronto per la finalissima che assegnerà il terzo trofeo della stagione dopo Supercoppa e scudetto: si ripete la gara si sabato in campionato vinta dai nerazzurri A soli quattro giorni dalla sfida di campionato terminata 3-0 per i nerazzurri, Lazio e Inter si ritrovano nella finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21, sempre allo stadio Olimpico. Si assegna l'ultimo trofeo della stagione prima dei verdetti definitivi che arriveranno dalla Serie A. E allora scopriamo subito pronostico e quote di Lazio-Inter. Probabilmente il 3-0 di campionato non fa testo neanche per Chivu che sa benissimo quanto la Lazio si sia "nascosta" durante l'ultima sfida del campionato di Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Inter, il pronostico: Chivu per il double, Sarri per salvare la stagione

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