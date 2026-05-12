Le due squadre finaliste di Coppa Italia sono state ricevute dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Durante l'incontro, si è parlato del valore simbolico di questa competizione per il calcio italiano. I rappresentanti delle squadre hanno discusso delle sfide e delle aspettative legate alla finale, mentre i tifosi continuano a seguire con passione gli sviluppi della partita e le questioni legate alla tutela del settore.

Il saluto dei corazzieri accoglie Inter e Lazio al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a tutto l’alto comando dello sport italiano: il Ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, e poi ovviamente dirigenti, giocatori, allenatori e staff delle due finaliste di coppa, Inter e Lazio. Tutti, rigorosamente, in giacca e cravatta. Prima dell’arrivo del Presidente, entrato intorno alle 16.40, i giocatori si sono guardati intorno più volte con curiosità. Calhanoglu ha effettuato una videochiamata con la famiglia per fargli vedere la sala, mentre Thuram ha scherzato con Akanji tenendo sempre gli occhi all’insù.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio e Inter da Mattarella: "In palio il risorgimento del calcio italiano. Tifosi, disarmate le parole"

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