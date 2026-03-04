Morte Di Vincenzo il calcio italiano piange la scomparza di ‘Sarìn’ | ex portiere di Inter Genoa Sampdoria e Lazio

Il calcio italiano si stringe intorno alla perdita di Vincenzo, noto come ‘Sarìn’, ex portiere che ha indossato le maglie di Inter, Genoa, Sampdoria e Lazio. La sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano la sua carriera e il ruolo che ha ricoperto nel mondo del calcio. La notizia è stata riportata da fonti sportive e ha generato numerosi messaggi di solidarietà.

Calcio, addio al leggendario portiere Di Vincenzo: giocò con Inter, Lazio, Genoa e Samp(Adnkronos) – È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio.