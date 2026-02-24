Le ’Parole disarmate per Gaza’ da Qb

Il libro 'Parole disarmate per Gaza' di Roberto Pasquali affronta il tema della crisi umanitaria, causata dal conflitto nella regione. L’autore analizza le conseguenze sulla popolazione, evidenziando la mancanza di aiuti e speranza. La presentazione si svolge alle 18 nella libreria ‘Qb’, in piazza Pacciardi, offrendo un’occasione per discutere di come le parole possano influenzare l’opinione pubblica e le politiche. L’evento richiama l’attenzione su un problema ancora irrisolto.

’Parole disarmate per Gaza’ è il titolo de libro di Roberto Pasquali che sarà presentato oggi alle 18 nella libreria ’Qb’, in piazza Pacciardi. Introduzione da parte dei rappresentanti del Coordinamento Pace Grosseto. Si può scrivere ancora poesia dopo Aushwitz? Era la domanda che si poneva Adorno nel 1949. E’ possibile oggi scrivere poesia durante il genocidio in corso in Palestina? Sì, risponde Roberto Pasquali col suo libro di poesie. ’Parole disarmate per Gaza’ raccoglie testi scritti soprattutto in questi ultimi due anni. Di fronte alla tragedia del popolo palestinese e alla strage quotidiana che sta avvenendo sotto i nostri occhi la poesia cerca di alleviare il dolore e il senso di impotenza che ci pervade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

