In Italia, molte aziende segnalano difficoltà nel trovare personale qualificato, con circa il 70% che dichiara di non riuscire a coprire le posizioni aperte. La carenza di profili professionali si manifesta principalmente in alcuni settori, dove le imprese faticano a trovare candidati adeguati. La situazione rappresenta un ostacolo per lo sviluppo e la competitività delle attività imprenditoriali nel Paese.

ROMA - La ricerca del personale resta uno dei principali colli di bottiglia per la crescita delle imprese italiane. Secondo il rapporto Talent Shortage 2026 di ManpowerGroup, il 70% delle aziende nel nostro Paese dichiara di non riuscire a trovare i profili di cui ha bisogno. È un dato ancora molto alto, anche se in lieve miglioramento rispetto al 78% registrato nel 2025. La difficoltà di assumere, dunque, si attenua ma non si risolve, e continua a segnalare un disallineamento profondo tra le competenze richieste dal sistema produttivo e quelle disponibili sul mercato del lavoro. Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. A livello globale, la quota delle imprese che denuncia scarsità di talenti raggiunge il 72%, contro il 74% dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lavoro che manca alle imprese, in Italia i profili introvabili per 7 aziende su 10: i settori più ‘esposti’

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