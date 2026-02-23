Lavoro | a febbraio oltre 2800 assunzioni nel pisano

A febbraio, le imprese del pisano hanno pianificato oltre 2.800 assunzioni, spinta dalla crescente domanda nel settore manifatturiero e dei servizi. La causa principale è l’aumento di nuovi progetti di espansione e la ricerca di personale qualificato per far fronte alle esigenze di mercato. Le aziende puntano a rafforzare i team in vista di una ripresa economica che si fa sempre più concreta. La tendenza si conferma anche nel settore turistico, dove si cercano nuovi addetti.

Nel mese di febbraio 2026 le imprese della Toscana Nord-Ovest (Lucca, Massa-Carrara e Pisa) prevedono di assumere circa 6.800 persone. Le assunzioni crescono significativamente a Lucca (+7%, arrivando a 2.830 unità), mentre Massa-Carrara (+1%, 1.150 ingressi) e Pisa (+1%, 2.830 unità) si mantengono sostanzialmente stabili. Il manifatturiero registra andamenti differenziati nelle tre province, mentre le costruzioni crescono a Lucca e Pisa ma calano a Massa-Carrara. Nel settore servizi si registra una forte ripresa del turismo in tutto il territorio, con incrementi significativi a Pisa e Lucca.

